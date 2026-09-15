Не кофе, а сплошная головная боль

Зависимость от кофеина может наступать при употреблении пяти-шести чашек в день. В качестве синдрома отмены кофеина могут выступать пульсирующая головная боль, бессонница, тревога, дрожание пальцев и нарушения ритма сердца. Все эти проблемы подробно описаны в проекте новых клинических рекомендаций по синдромам отмены и зависимости от разнообразных психоактивных веществ. В документе, подготовленном Российским обществом психиатров, также рассматривается «Оземпик» как потенциальное средство для лечения зависимости, однако для его практического использования необходимы дополнительные научные исследования, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

“Ъ” изучил проекты новых клинических рекомендаций по работе с пациентами, страдающими от синдрома отмены и зависимостей от различных психоактивных веществ — опиоидов, каннабиноидов, седативных и снотворных средств, кокаина, других стимуляторов, включая кофеин, галлюциногены, летучие растворители и их различные сочетания (за исключением алкоголя и никотина). Разработанные Российским обществом психиатров документы должны прийти на смену действующим рекомендациям 2024 года. Проекты пока проходят общественное обсуждение.

Сегодня, по данным разработчиков рекомендаций, в мире от расстройств, связанных с употреблением разнообразных веществ, страдают 65 млн человек, или около 1,2% населения, в возрасте 15–64 лет. В России в 2025 году зарегистрировано 218,1 тыс. больных с зависимостью от наркотиков, что на 2,2 процентного пункта (п. п.) меньше, чем годом ранее. 4,23 тыс. человек страдают зависимостью от ненаркотических веществ, что на 0,4 п. п. меньше, чем годом ранее.

Одно из наиболее интересных изменений документа касается употребляющих кофе. В действующих рекомендациях сказано, что зависимость может формироваться уже при употреблении более 250 мг кофеина в сутки, что равно трем-четырем чашкам эспрессо или трем-пяти чашкам чая (в зависимости от крепости и вида напитка). Теперь предлагается поднять этот порог до 400 мг — или до пяти-шести чашек в день, что соответствует нормам Европейского агентства по безопасности продуктов питания о безопасной дозе для здоровых взрослых. Подробно описываются симптомы отмены кофеина: поскольку он выводится из организма за четыре-шесть часов, примерно через это время могут появляться пульсирующая головная боль, бессонница, тревога, дрожание пальцев и нарушения ритма сердца. Конкретные методы лечения зависимости в рекомендациях не раскрываются, но отмечается, что синдром зависимости от кофеина диагностируется «довольно редко». Если же это все-таки происходит, то процесс занимает много времени, а основные его проявления и медико-социальные последствия «не достигают тяжелой степени». Опасные симптомы возможны только при экстремальных дозах кофе, пояснил “Ъ” доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов,— для этого нужно выпивать около 50 чашек кофе в день.

Одновременно с этим в рекомендациях впервые упоминаются в качестве способов лечения зависимостей препараты для лечения диабета и ожирения — агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (например, «Оземпик»). Эти лекарства имитируют гормон, который вырабатывается в кишечнике, замедляют опорожнение желудка и снижают аппетит. Исследования на животных показали, что под действием таких препаратов снижается потребление опиоидов и психостимуляторов. В будущем эти лекарства могут совершить революцию в лечении зависимостей, говорит Роман Сулейманов, но пока они не прошли клинические испытания на людях, назначать их пациентам, страдающим от зависимостей, нельзя. «Включение их в рекомендации целесообразно, чтобы обозначить вектор развития науки на ближайшие годы и защитить врачей от опасного самолечения пациентов, начитавшихся модных статей в интернете»,— поясняет он.

Также в проекте рекомендаций описаны седативные и снотворные средства — барбитураты и бензодиазепины. Это успокоительные и снотворные препараты, которые назначают при тревоге, бессоннице и неврологических проблемах. Авторы рекомендаций предупреждают: при резком прекращении приема высоких доз развиваются эпилептические припадки и психозы. Синдром отмены барбитуратов длится до четырех недель, бензодиазепинов — две-три недели; причем бессонница и тревога могут сохраняться до двух месяцев. «Академические знания из учебников о смертельной опасности барбитуровой ломки наконец переносятся в плоскость официального документа,— пояснил “Ъ” господин Сулейманов.— Это значит, что отныне резкий обрыв дозы в больницах будет запрещен».

В рекомендациях впервые официально признана сверхвысокая опасность современных синтетических наркотиков («солей» и «спайсов»), обращает внимание психиатр. В документе указано, что влечение к ним может возникнуть уже после нескольких проб, а психозы развиваются чаще и протекают тяжелее, чем при использовании природных наркотиков.

Наталья Костарнова