Новолипецкий комбинат в суде требует с РЖД 137 млн рублей

В Арбитражный суд города Москвы поступил иск ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, контролируется Владимиром Лисиным) к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Сумма требований составляет более 136,5 млн руб. Заявление пока не принято к производству, дата заседания не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть требований НЛМК в документах картотеки пока не раскрывается. Тем не менее известно, что заявление касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору перевозки.

Параллельно с этим РЖД на прошедшей неделе подало четыре иска к НЛМК. Совокупная сумма требований по ним составляет свыше 8,9 млн руб. К производству пока принято только одно заявление. Иск касается взыскания 2,7 млн руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности.

В июле этого года «Ъ-Черноземье» рассказывал об исках НЛМК к РЖД на 544 млн руб. Всего в арбитражной картотеке сейчас содержится информация о более чем 280 исках Новолипецкого металлургического комбината к железнодорожникам.

В конце июля также стало известно, что по итогам первого полугодия 2026-го НЛМК получило чистую прибыль в размере порядка 1,1 млрд руб., что в десятки раз меньше, чем за аналогичный период 2025-го (почти 41,8 млрд руб.). Выручка компании за отчетный период составила 288,7 млрд руб., снизившись на 11,6% с 326,4 млрд руб. годом ранее.

Денис Данилов