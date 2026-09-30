Захарова прокомментировала слухи об организации встречи России, США и Украины

Никаких окончательных решений по поводу встречи делегаций России, США и Украины в ОАЭ не принималось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала «не поддаваться на спекуляции» из-за публикаций СМИ об организации переговоров.

«Когда и если подобная встреча будет прорабатываться, о ее подготовке вы будете должным образом проинформированы, как это и бывает всегда»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Она поблагодарила отдельные страны за посреднические усилия в урегулировании российско-украинского конфликта.

Последние трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на скорое возобновление переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал приоритетной площадкой Абу-Даби.