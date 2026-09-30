Захарова прокомментировала слухи об организации встречи России, США и Украины
Захарова: переговоры России, Украины и США в ОАЭ не утверждены
Никаких окончательных решений по поводу встречи делегаций России, США и Украины в ОАЭ не принималось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала «не поддаваться на спекуляции» из-за публикаций СМИ об организации переговоров.
«Когда и если подобная встреча будет прорабатываться, о ее подготовке вы будете должным образом проинформированы, как это и бывает всегда»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Она поблагодарила отдельные страны за посреднические усилия в урегулировании российско-украинского конфликта.
Последние трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на скорое возобновление переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал приоритетной площадкой Абу-Даби.
Отсутствие утвержденной встречи означало, что у трехстороннего формата не были согласованы базовые параметры следующего раунда: место и время оставались неопределенными, а 21 марта Россия не участвовала в отдельных переговорах США и Украины. Ранее паузу в переговорном процессе объясняли наличием у США других приоритетов, поэтому возобновление контактов требовало не только заявлений о готовности продолжать диалог, но и согласования площадки и участия сторон.
На раунде в Женеве 17–18 февраля обсуждались территориальный вопрос, параметры безопасности будущего соглашения и контроль за прекращением боевых действий. Российская сторона при этом предупреждала, что впереди остается серьезная работа и рассчитывать на быстрый результат не следует; территориальный вопрос назывался условием долгосрочного урегулирования.