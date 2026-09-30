Нетаньяху: один из пилотов Flydubai задержан в Саудовской Аравии
Власти Саудовской Аравии задержали пилота самолета Flydubai, который нанес другому пилоту ножевое ранение, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Во время полета при приближении к Израилю один из пилотов ударил ножом другого пилота и, по всей видимости, попытался привести к крушению самолета с пассажирами»,— сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении.
Самолет подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. По словам премьер-министра Нетаньяху, нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров.
Биньямин Нетаньяху назвал нападавшего пилота «джихадистом» и призвал службы безопасности Израиля готовиться к возможному повторению подобных инцидентов.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия утром 30 сентября. На борту находились 174 пассажира, среди которых 27 детей. Как рассказали в авиакомпании Flydubai, между пилотами произошла драка, из-за которой один из них потерял сознание. После этого «одному из членов летного экипажа» удалось стабилизировать самолет. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта.
В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что внеплановая посадка рейса Flydubai в Саудовской Аравии не была связана с попыткой угона самолета. Это отделяет подтвержденное обстоятельство посадки от предположений о намерении захватить лайнер.
Пилотов проверяют психологи во время медкомиссии, но совместимость каждого пилота с каждым вторым пилотом заранее оценить невозможно. При незакрепленной системе экипажей люди могут впервые познакомиться непосредственно перед вылетом, поэтому индивидуальная проверка не заменяет оценки взаимодействия конкретной пары в кабине.