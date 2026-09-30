Захарова рассказала о предстоящем визите Путина на саммит АТЭС

Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом журналистам сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«У президента России Владимира Путина имеется приглашение принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре текущего года, на полях которого также возможен и диалог с председателем КНР (Си Цзиньпином.— “Ъ”), о чем вас проинформируют дополнительно наши коллеги вышестоящие из администрации президента»,— сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Сам Владимир Путин говорил, что его окончательное решение по поездке в Китай будет зависеть от обстановки внутри России. Приглашение на мероприятие принял в том числе президент США Дональд Трамп. В российском МИДе допустили возможность трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая.