В МИД России допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае
Россия не исключает встречу президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Если китайские друзья за это возьмутся — что, безусловно, потребует определенных усилий и дипломатической подготовки,— то такая инициатива будет только приветствоваться российской стороной»,— сказал господин Руденко.
Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Владимир Путин посетит его впервые с 2017 года. Там российский президент должен провести переговоры с Си Цзиньпином.
Такая встреча не возникает автоматически из того, что три лидера окажутся на одном саммите: по состоянию на 11 сентября 2026 года ее не было в расписании, а запуск инициативы должен пройти по дипломатическим каналам. Организационно ключевая роль принадлежит хозяевам саммита — от них зависит оформление трехстороннего формата.
Предыстория показывает, что предметом согласования может стать и площадка переговоров. В июле 2025 года Пекин рассматривал приглашение Дональда Трампа на мероприятия в Китае, однако тот предпочитал провести возможные трехсторонние переговоры в США.