В МИД России допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Россия не исключает встречу президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Если китайские друзья за это возьмутся — что, безусловно, потребует определенных усилий и дипломатической подготовки,— то такая инициатива будет только приветствоваться российской стороной»,— сказал господин Руденко.

Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Владимир Путин посетит его впервые с 2017 года. Там российский президент должен провести переговоры с Си Цзиньпином.