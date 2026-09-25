Путин: поездка на саммит АТЭС будет зависеть от ситуации в России

Президент Владимир Путин заявил, что настроен принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае в ноябре. Однако окончательное решение о визите будет зависеть от ситуации в России, добавил он.

«В целом это большое, серьезное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке»,— сказал Владимир Путин журналистам.

Саммит состоится в Шэньчжэне 18-19 ноября. Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита. Президент Дональд Трамп принял приглашение Си Цзиньпина приехать на мероприятие. В российском МИДе не исключали возможность трехсторонней встречи глав России, США и Китая.