Путин: поездка на саммит АТЭС будет зависеть от ситуации в России
Президент Владимир Путин заявил, что настроен принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае в ноябре. Однако окончательное решение о визите будет зависеть от ситуации в России, добавил он.
«В целом это большое, серьезное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке»,— сказал Владимир Путин журналистам.
Саммит состоится в Шэньчжэне 18-19 ноября. Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита. Президент Дональд Трамп принял приглашение Си Цзиньпина приехать на мероприятие. В российском МИДе не исключали возможность трехсторонней встречи глав России, США и Китая.
АТЭС объединяет 21 экономику, а ее основной целью является устойчивый экономический рост и углубление интеграционных процессов в регионе. Форум формально не имеет статуса международной организации. Россия участвует в объединении с 1998 года, поэтому площадка служит одновременно для общей экономической повестки и отдельных контактов лидеров и делегаций.
На саммитах АТЭС внимание обычно смещается с коллективного обсуждения на переговоры «на полях». Например, в 2017 году во вьетнамском Дананге обсуждалась встреча тогдашнего президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. В 2023 году центральным событием стала встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина.
Проведение встречи России, США и Китая в трехстороннем формате зависит не только от готовности участников: по словам помощника президента Юрия Ушакова, существенная роль принадлежит организаторам саммита.