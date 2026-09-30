Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до соревнований

Административный совет Европейской конфедерации волейбола (CEV) допустил российские сборные к участию в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение CEV в том числе распространяется на пляжный волейбол. Ближайшим турниром по классическому волейболу, на котором смогут выступить национальные команды России, станет Лига наций в следующем сезоне. В релизе CEV подчеркивается, что «конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены административному совету на утверждение позднее».

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что организация приветствует решение CEV. Он подчеркнул, что ВФВ готова «к конструктивной работе» по возвращению национальной символики. Также он отметил, что в федерации ожидают решения по допуску российских клубов к европейским соревнованиям.

8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) сняла запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях, который действовал с марта 2022 года.

Подробнее о возвращении российских волейболистов на международную арену — в материале «Ъ» «Мяч в руки».

Арнольд Кабанов