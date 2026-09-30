Захарова заявила, что Украина сама создает гуманитарную катастрофу в Алешках

Представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что Киев собственноручно создает гуманитарную катастрофу в городе Алешки Херсонской области. По ее словам, он расположен в трех километрах от позиции ВСУ, то есть в зоне поражения и регулярных обстрелов украинской артиллерии. При этом Украина пытается возложить вину за происходящее на Россию, добавила госпожа Захарова.

«В последнее время киевский режим раскручивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области. Давайте рассмотрим и этот их фейк. Они пытаются сделать из этой истории новую "Бучу" — "Бучу-2.0" — и начать очередную медиакомпанию, они обвиняют во всем, конечно, нашу страну, требуют от международных организаций вмешаться, осудить, наказать»,— сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС).

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о сложнейшей гуманитарной ситуации в Алешках. По его словам, несмотря на отсутствие электроэнергии и ограничения в поставках топлива, в городе остается много жителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что из-за атак БПЛА в Алешках также есть проблемы с доставкой продуктов питания и медикаментов. Он назвал ситуацию критической. До начала боевых действий в городе жили примерно 20 тыс. человек.