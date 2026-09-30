Суд отказал экс-главе самарского минтранса в УДО

Красноярский районный суд Самарской области отклонил ходатайство защиты об условнодосрочном освобождении (УДО) Ивана Пивкина — бывшего временно исполняющего обязанности регионального министра транспорта. Экс-чиновник отбывает наказание за превышение полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Бывший министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Заместитель прокурора региона Евгений Петренко, участвовавший в заседании, выступил против удовлетворения ходатайства. По данным прокуратуры, осужденный нарушает порядок отбывания наказания, имеет непогашенные взыскания и характеризуется администрацией исправительного учреждения отрицательно.

Суд согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Иван Пивкин незаконно поручил признать ООО «Амонд» победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск, хотя тендер должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Итоги торгов оспорили, и аукцион провели повторно.

В результате тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но Иван Пивкин потребовал привлечь «Амонд» к работам в качестве субподрядчика, угрожая помешать деятельности «ДОРИСС» в Самарской области.

Экс-главу регионального минтранса задержали и арестовали. Изначально бывшему министру вменили превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), но позже статью обвинения переквалифицировали на более мягкую — воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

В августе 2025 года Ивана Пивкина признали виновным и оштрафовали на 480 тыс. руб., но от штрафа освободили из-за срока, проведенного в СИЗО.

В ноябре Самарский областной суд переквалифицировал дело на более строгую статью УК РФ, по которой оно изначально расследовалось, — превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и вместо штрафа назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в структурах власти в течение двух лет.

Адвокаты Ивана Пивкина оспорили это решение, и в июне 2026 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор экс-чиновнику. Срок его заключения сократился с пяти до трех лет, а период запрета занимать должности на госслужбе снижен до одного года десяти дней.

Георгий Портнов