Иван Пивкин вернулся в СИЗО

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему министру транспорта региона Ивану Пивкину. Решение нижестоящего суда, согласно которому экс-министр признан виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорен к штрафу 480 тыс. руб., изменено. Облсуд переквалифицировал дело на более строгую статью УК РФ — о превышении должностных полномочий — и приговорил подсудимого к пяти годам колонии общего режима. Экс-министра взяли под стражу в зале суда. Как выяснили следователи, глава областного минтранса в 2023 году незаконно потребовал признать победителем торгов на 1,2 млрд рублей самарское ООО «Амонд», несмотря то, что в аукционе лидировало ПАО «Дорисс» из Чувашии. Защита экс-министра просила суд оправдать его, а гособвинение требовало переквалификации дела. По данным «Ъ-Волга», Ивану Пивкину в рамках уголовного дела могут предъявить новые эпизоды преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Решение апелляционной инстанции Самарского областного суда оглашено сегодня, 20 ноября. Приговор бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину, оглашенный в августе этого года Октябрьским районным судом Самары, изменен — дело переквалифицировано на более строгую статью УК РФ, по которой оно изначально расследовалось, — о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Штраф заменен на пять лет колонии общего режима с лишением на два года права занимать определенные должности в структурах власти.

В августе Иван Пивкин был признан виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ, максимальное наказание — обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов) и приговорен к штрафу в размере 480 млн руб., от которого его освободили из-за срока, проведенного в СИЗО.

Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД по Самарской области, в сентябре 2023 года глава регионального минтранса поручил признать победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск самарское ООО «Амонд», хотя в конкурсе лидировало ПАО «Дорисс» из Чувашии.

ПАО «Дорисс» зарегистрировано в 1993 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит ООО «Правовой центр 21» (58,29%), Всеволоду Рощину (30,89%), Елене Ивановой (0.0020%) и Алексею Тимошенко (0.0020%). Бенефициаром ООО «Правовой центр 21» указан Всеволод Рощин. В 2024 году выручка «Дорисса» превысила 6,3 млрд руб., прибыль составила 98,9 млн руб.

ООО «Амонд» создано в 1997 году. Владельцем и генеральным директором организации является Алан Хугаев. В прошло году выручка «Амонда» составила 1,3 млрд руб., прибыль — 26 млн руб.

Иван Пивкин возглавил самарский минтранс в 2012 году, в тот период губернатором был Николай Меркушкин. При губернаторе Дмитрии Азарове чиновник сохранил свой пост.

Министра транспорта арестовали в июне 2024 года. В августе того же года стало известно, что Иван Пивкин отстранен от должности министра. При задержании Ивана Пивкина сообщалось, что у чиновника были изъяты дорогие часы. Как сообщил экс-министр корреспонденту «Ъ-Волга» в суде, дорогих часов у него не было, следствие изъяло шесть часов отечественной марки «Молния» стоимостью 20-30 тыс. руб.

ПАО «Дорисс» оспорило результаты торгов, они были отменены, и аукцион провели повторно. В итоге контракт на сумму 1,2 млрд руб. получило «Дорисс», но Иван Пивкин якобы потребовал от руководителя этой организации Люции Сафиной привлечь «Амонд» в качестве подрядчика. Кроме того, Иван Пивкин якобы попросил главу ООО «Автодоринжиниринг» Дениса Кравчука не поставлять компании Люции Сафиной асфальтобетонную смесь, если предпринимательница не выполнит требования министра.

Люция Сафина имеет в уголовном деле статус потерпевшей, но на заседании ее не было. Согласно показаниям руководительницы «Дорисса», «Амонд» получил договор подряда на 841 млн руб., при этом «Дорисс» якобы планировал привлечь подрядчиком собственную дочернюю организацию.

По словам Ивана Пивкина, он не мог давать указания конкурсной комиссии, так как торги якобы курировал его заместитель Александр Николаев (осужден в прошлом году за взяточничество). Кроме того, экс-министр утверждает, что не выдвигал никаких требований Люции Сафиной, а лишь посоветовал хорошего подрядчика, который выполнил бы работы качественно и в срок. Асфальтобетонная смесь «Автодоринжиниринга» не соответствовала новому ГОСТу, заявил Иван Пивкин. Подсудимый напомнил, что на нем лежала ответственность за показатели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам адвоката Ивана Пивкина Вячеслава Яблокова, он будет обжаловать приговор. По данным источников «Ъ-Волга» Ивану Пивкину в рамках уголовного дела могут предъявить новые эпизоды преступления.

Сабрина Самедова