В Самаре сокращен срок заключения экс-министру транспорта

Шестой кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину. Срок заключения экс-чиновника в колонии общего режима сократился с пяти до трех лет. Решение принято на заседании в пятницу. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Кроме того, период запрета занимать должности на госслужбе в отношении Ивана Пивкина снижен до одного года десяти дней.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Иван Пивкин незаконно поручил признать ООО «Амонд» победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск, хотя тендер должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Итоги торгов оспорили, и аукцион провели повторно.

Тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но бывший министр транспорта региона потребовал привлечь «Амонд» к работам в качестве субподрядчика, угрожая помешать деятельности «ДОРИСС» в Самарской области.

В августе 2025 года бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области был признан виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и оштрафован на 480 тыс. руб. В итоге его освободили от штрафа из-за срока, проведенного в СИЗО.

В ноябре Самарский областной суд переквалифицировал дело экс-чиновника на более строгую статью УК РФ, по которой оно изначально расследовалось, — о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Штраф был заменен на пять лет колонии общего режима с лишением на два года права занимать определенные должности в структурах власти.

Адвокаты Ивана Пивкина обжаловали приговор в кассационной инстанции.

Георгий Портнов