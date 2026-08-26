Структура «Газпрома» взыскала с «Тамбовской сетевой компании» 412 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил три иска ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» (структура «Газпрома») к АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК; ранее принадлежала минимущества региона) и взыскал с компании 412,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во всех трех случаях речь шла о задолженности по девяти договорам поставки газа, заключенным в августе 2022 года. Только по первому договору газовая компания поставила ТСК в январе 2026 года 4,2 млн куб. м газа.

Касательно двух исков на 156 млн и 146 млн руб. в суде отметили, что доказательства расторжения сделок в материалах дела отсутствуют и что их исполнение со стороны «Газпрома» подтверждается документами. Доводы ТСК о том, что в договорах отсутствовал пункт о невозможности увеличения объемов поставки газа при наличии задолженностей, арбитраж не принял во внимание.

Кроме того, в суде указали, что услуги транспортировки газа оплачиваются отдельно от самого газа. Резолютивная часть решения по третьему делу на 110 млн руб. пока не опубликована.

Согласно картотеке арбитража, с декабря 2016 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» подал к ТСК 18 исков, в том числе пять с начала 2026-го. В середине апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что по одному из них с ответчика решили взыскать 95,7 млн руб. задолженности по восьми договорам поставки газа, заключенным в 2022 году.

Также в апреле тамбовский арбитраж удовлетворил требования структуры «Газпрома» к ТСК на 118,4 млн руб. Изначально они составляли 201 млн руб., но впоследствии были уточнены.

Егор Якимов