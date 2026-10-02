Для спасения Маргариты Зубковой не хватает 822 979 руб.

Хирург отделения реконструктивной и пластической микрохирургии ДГКБ имени Н. Ф. Филатова Руслан Хагуров (Москва): «У Маргариты обширная артериовенозная мальформация правой ноги. Она неоднократно проходила лечение в нашей больнице, но клинический эффект был недостаточным. Учитывая современные возможности сосудистой хирургии, планируется закрытая эмболизация артериовенозной мальформации с использованием жидкого полимера "Оникс". Это позволит более эффективно блокировать все патологические сосудистые соединения по сравнению с ранее применявшимися материалами, улучшить результаты лечения и снизить риск рецидива заболевания».

Стоимость системы «Оникс» и расходных материалов 2 563 979 руб. Антон Николаевич внес 500 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными,— 1,2 млн руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 822 979 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Маргариту Зубкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Маргариты — Ольги Васильевны Зубковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).