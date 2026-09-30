Воронежский суд не стал рассматривать дело о взятках судьи арбитража
Центральный райсуд Воронежа принял решение о смене подсудности для уголовного дела сотрудницы местного арбитража Светланы Мальцевой, которая обвиняется в получении 5 млн руб. от арбитражного управляющего за принятие решений в интересах местной фирмы (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ; до 15 лет лишения свободы). Как сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда, материалы по ходатайству подсудимой переданы в местный облсуд.
Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ
Дело в отношении судьи председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил с согласия Высшей квалификационной коллегии судей в ноябре прошлого года. В его основу легли материалы, собранные сотрудниками местного управления ФСБ. По версии следствия, в 2021–2022 годах госпожа Мальцева могла получить 5 млн руб. от арбитражного управляющего Владимира Коликова, который находился с ней в «близких отношениях». Деньги предназначались за принятие решений в рамках дел о несостоятельности местных компаний.
Светлана Мальцева не признает вину. Она считает, что ее преследование связано с профессиональной деятельностью. После заседания в Центральном райсуде она отказалась от комментариев.
Передача дела в Воронежский областной суд означает, что районный суд не перешел к рассмотрению обвинения по существу: сначала нужно определить, какой суд будет его рассматривать. В Воронеже уже применялась такая процессуальная схема по уголовному делу в отношении судьи — районный суд направлял материалы в областной именно для решения вопроса о смене подсудности.
Ближайшее последствие для дела Светланы Мальцевой — рассмотрение ходатайства и определение суда, которому поручат разбирать обвинение. Сама передача материалов не решает вопрос о виновности и не заменяет рассмотрение дела по существу.