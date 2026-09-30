Воронежский суд не стал рассматривать дело о взятках судьи арбитража

Центральный райсуд Воронежа принял решение о смене подсудности для уголовного дела сотрудницы местного арбитража Светланы Мальцевой, которая обвиняется в получении 5 млн руб. от арбитражного управляющего за принятие решений в интересах местной фирмы (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ; до 15 лет лишения свободы). Как сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда, материалы по ходатайству подсудимой переданы в местный облсуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Дело в отношении судьи председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил с согласия Высшей квалификационной коллегии судей в ноябре прошлого года. В его основу легли материалы, собранные сотрудниками местного управления ФСБ. По версии следствия, в 2021–2022 годах госпожа Мальцева могла получить 5 млн руб. от арбитражного управляющего Владимира Коликова, который находился с ней в «близких отношениях». Деньги предназначались за принятие решений в рамках дел о несостоятельности местных компаний.

Светлана Мальцева не признает вину. Она считает, что ее преследование связано с профессиональной деятельностью. После заседания в Центральном райсуде она отказалась от комментариев.

Сергей Толмачев, Воронеж