От дела защитилась иском

В Верховный суд России поступил административный иск от судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, которой грозит уголовное преследование по обвинению в коррупции. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по представлению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина разрешила возбудить в ее отношении дело о взятках, полученных от арбитражного управляющего. Госпожа Мальцева требует отменить это решение и отвергает все обвинения в свой адрес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, судья воронежского арбитражного суда Светлана Мальцева подала в Верховный суд РФ административный иск, в котором требует отменить решение ВККС, которая 16 июля этого года рассмотрела представление главы СКР Александра Бастрыкина и разрешила возбудить в отношении нее уголовное дело о взятках в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, иск был зарегистрирован 10 сентября, судебная коллегия по административным делам начнет его рассматривать 21 октября.

В материалах Верховного суда нет информации о сути поступившего заявления. Госпожа Мальцева не ответила на просьбу “Ъ” прокомментировать ее требования. Заинтересованным лицом по делу выступает Следственный комитет. Там также еще не комментировали суть претензий к судье.

По данным “Ъ”, основанием для подачи представления в ВККС стали материалы воронежского регионального УФСБ. Больше года назад при участии оперативников ведомства в Воронеже по подозрению в даче взятки задержали арбитражного управляющего «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Владимира Коликова.

Суть его уголовного дела официально не раскрывалась, однако из материалов о его заключении под стражу “Ъ” стало известно, что ему вменяется в вину передача незаконного вознаграждения «представителю арбитражного суда» за вынесение решения по банкротному делу юридического лица.

Спустя два месяца после задержания в связи с активным сотрудничеством господина Коликова со следствием его отпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Как стало известно позже, следствие со временем расширило фабулу дела, и в нем стало как минимум два эпизода. По материалам дела, Владимир Коликов в 2021–2022 годах мог приобрести для Светланы Мальцевой квартиру и передать ей более 4 млн руб. за принятие решений по банкротным делам физического и юридического лиц.

Сама госпожа Мальцева на заседании ВККС отрицала какую-либо причастность к взяточничеству и настаивала на том, что знакомый ей управляющий оговаривает ее, чтобы самому избежать уголовного преследования.

Судья утверждала, что для приобретения квартиры ей хватило личного дохода, а показатель отмен ее решений в апелляционной инстанции не превышает 0,1%.

Источники “Ъ” говорят, что уголовное дело в отношении судьи, несмотря на решение ВККС, пока не возбуждено. Собеседники “Ъ” в правоохранительных органах прогнозируют, что расследование в отношении госпожи Мальцевой начнется после решения Верховного суда по ее иску, в том случае, конечно, если он будет оставлен без удовлетворения.

Светлане Мальцевой 41 год. Она окончила Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2018-м была назначена судьей арбитража в Воронеже. В 2022 году квалификационная коллегия судей Воронежской области присвоила ей четвертый квалификационный класс судьи. Материалы арбитражных дел не поступают на рассмотрение к Светлане Мальцевой с 26 июня. При этом все дела, которые находились в ее производстве ранее, переданы другим судьям. Впрочем, в Арбитражном суде Воронежской области рассказали “Ъ”, что Светлану Мальцеву не лишили полномочий и она является действующим судьей.

Сергей Толмачев, Воронеж