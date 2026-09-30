Румыния не любит троицу

Парламент Румынии 30 сентября отказал в вотуме доверия кандидату в премьеры Зигфриду Мурешану. Это уже третья попытка сформировать кабинет министров после отставки предыдущего правительства в мае. В условиях острого экономического кризиса и политической раздробленности власти могут прибегнуть к досрочным выборам, которые грозят усилением позиций крайне правых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в премьеры Румынии Зигфриду Мурешан

Фото: Andreea Alexandru / AP Кандидат в премьеры Румынии Зигфриду Мурешан

Фото: Andreea Alexandru / AP

30 сентября парламент Румынии голосовал за утверждение нового правительства во главе с третьим за пять месяцев кандидатом в премьеры — депутатом Европарламента, политиком от Национал-либеральной партии (НЛП) Зигфридом Мурешаном. Главные тезисы его политической программы — преодоление затяжного экономического кризиса и укрепление национальной безопасности в условиях множественных угроз, включая кибератаки, энергетические кризисы и последствия прилета дронов в воздушное пространство страны.

И если тут особых нареканий не было, то его предложения в сфере экономики серьезно не устроили крупнейшую политическую силу в парламенте Социал-демократическую партию (СДП). В частности, Мурешан предлагал сократить количество парламентариев и заместителей министров, запретить получение пенсии одновременно с госзарплатой и реформировать государственные компании.

Меры, предлагаемые Мурешаном для снижения бюджетного дефицита, социал-демократы назвали «оскорблением экономической логики», которое не содержит «никакой государственной политики или каких-либо мер по сокращению бедности».

Лидер партии Сорин Гриндяну заявил, что не хочет голосовать за «новую версию правительства» Илие Боложана, остающегося пока в роли и. о. премьера.

В итоге социал-демократы, как и обещали, не стали участвовать в голосовании за новый состав правительства. Воздержаться решил и крайне правый «Альянс за союз румын». В итоге, хотя из 197 проголосовавших депутатов 182 были за и только 15 против, вотум недоверия не прошел, поскольку для этого требовался минимум в 233 голоса.

Илие Боложан продержался на посту премьера Румынии чуть меньше года — в мае прошлого года парламент вынес ему вотум недоверия из-за его жесткой экономической политики, включавшей разработку мер по повышению налогов и акцизных сборов, отмену определенных категорий льгот и сокращение мест в госструктурах. Примечательно, что социал-демократы входили в правящую коалицию, возглавляемую Боложаном, но продолжали настаивать: подобные меры снижают уровень поддержки правительства и не помогают улучшить жизнь населения страны.

В итоге СДП покинула правительство, оставив его в меньшинстве, а затем объединилась с «Альянсом за союз румын», чтобы добиться отставки правительства.

Вплоть до сегодняшнего дня социал-демократы продолжали блокировать любые попытки президента Никошура Дана сформировать новое правительство. Так, предложенный им кандидат в премьеры Эуген Томак отказался от поста еще до голосования, потому что социал-демократы с порога отвергли его идею технократического кабинета министров. Впоследствии поддержкой парламента не удалось заручиться и другому политику — депутату из НЛП Андриагу Веште.

Серьезным последствием майского правительственного кризиса стало нежелание Национал-либеральной партии возвращаться к прежнему составу коалиции с социал-демократами, где у последних будут правительственные посты. Мурешан просил СДП поддержать его правительство, фактически не присоединяясь к его работе. Но социал-демократы готовы на это, только если сами войдут в состав кабмина. И если президент доверит им сформировать кабинет министров, они обещают добиться правительства большинства и увеличить доходы бюджета за счет стимулирования экономики, поднятия налогов, развития инвестиций.

Теперь же Никошур Дан оказался перед сложным выбором. Отклонение уже третьей кандидатуры в премьеры создает конституционные условия для назначения досрочных парламентских выборов, которые, к слову, в стране не проводились с 1989 года.

Однако президент все эти месяцы настаивал, что такого сценария необходимо избежать, поскольку досрочные выборы «лишь усугубят нестабильность и недоверие как среди румынских граждан, так и на финансовых рынках».

Проблема в том, что досрочные выборы чреваты сохранением раздробленности парламента, но с усилением позиций крайне правых: в последних опросах общественного мнения их рейтинг составляет около 40%. Альтернативный вариант для Никошура Дана — все же договориться с партиями о формировании правительства с социал-демократами.

И сделать это необходимо в сжатые сроки: из-за политического кризиса власти не смогли принять несколько важных реформ по требованию Еврокомиссии, а значит, Румыния уже потеряла €770 млн из финального транша европейского Фонда восстановления и устойчивости. Дефицит бюджета страны тем временем остается одним из самых высоких среди стран ЕС (в 2025 году он составил 7,9% ВВП).

Лусине Баласян