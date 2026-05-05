Премьеру Румынии решили больше не доверять

Парламент Румынии 5 мая вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана, сформированному менее года назад. Отставка премьера стала возможной благодаря крупнейшей в парламенте левоцентристской Социал-демократической партии — она не только вышла из правящей коалиции, но и присоединилась к крайне правому альянсу, чей рейтинг поддержки стремительно растет.

Сформированное летом 2025 года коалиционное правительство начало распадаться еще в конце апреля. Один из партнеров по правящей коалиции — Социал-демократическая партия (СДП), крупнейшая политическая сила в румынском парламенте — призвала премьера Илие Боложана уйти в отставку из-за его жесткой экономической политики. По мнению партии, действия премьера не только усугубили жизнь румын, но и снизили уровень поддержки правительства. «Партия социал-демократов больше не может оставаться в плену, пока разрушается наша общественная база»,— заявил ее лидер Сорин Гриндяну.

Хаотичная попытка социал-демократов отстранить премьера от власти тогда закончилась неудачей. Формального голосования по вотуму недоверия в парламенте никто не организовал, зато в Бухаресте сотни людей собрались на митинг в поддержку Боложана. Тот наотрез отказался покидать пост, а членов СДП обвинил в неспособности взять ответственность за решения, которые принимались с их же участием.

Тогда социал-демократы решили действовать иначе: партия вышла из правящей коалиции, оставив правительство в меньшинстве, а затем присоединилась к крайне правому «Альянсу за союз румын». Эта партия в прошлом году выступала против отстранения от президентских выборов политика Кэлина Джорджеску и даже попыталась перехватить его эстафету, но безуспешно.

Две партии, к которым также присоединился блок «Мир — Румыния прежде всего», в итоге вынесли на голосование вотум недоверия правительству. Вопрос рассматривался 5 мая 288 членами парламента: голоса троих были аннулированы, четверо проголосовали против, 281 депутат (при необходимых 233 голосах) инициативу поддержал.

Парламентарии от оставшихся в коалиции партий — Национал-либеральной (ее возглавляет сам Боложан), «Союза спасения Румынии» и «Демократического союза венгров Румынии» — присутствовали в зале, но от участия в голосовании воздержались.

«Это предложение цинично и искусственно,— возмутился Боложан во время дебатов перед началом голосования.— Любая страна в условиях множества кризисов стремилась бы к укреплению правительств, а не к их смене». После оглашения результатов он молча покинул парламент.

Очередная политическая турбулентность в Румынии возникла в период серьезного испытания для страны. Дефицит бюджета республики в прошлом году составил 7,65%: он снизился по сравнению с показателем 2024 года (составлял около 9%), но все равно остался чрезвычайно высоким по сравнению с остальными странами ЕС. Экономический кризис в республике Илие Боложан пытался решить жесткой фискальной политикой: летом и осенью прошлого года правительство разрабатывало и вводило меры, включающие повышение налогов и акцизных сборов, отмену определенной категории льгот, сокращение рабочих мест в госструктурах.

К тому же Румыния обязалась завершить фискальные реформы в рамках программы «ЕС нового поколения», чтобы Еврокомиссия выплатила ей средства на модернизацию экономики, цифровизацию и поддержку экологического перехода.

Если до августа республика не внесет необходимые изменения в законодательную систему, то может лишиться примерно €11 млрд.

На фоне столь напряженной ситуации лидер крайне правых Джордже Симион призвал организовать досрочные парламентские выборы (по плану они должны пройти только в 2028 году). Однако такой сценарий считается маловероятным, особенно с учетом того, что «Альянс за союз румын» лидирует в опросах общественного мнения: по данным Politico, поддержать крайне правых готовы 35% опрошенных, а социал-демократов и Национал-либеральную партию — 21% и 17% соответственно.

Президент Румынии Никошур Дан, в полномочия которого входит выдвижение кандидатуры премьера, уже дал понять, что постарается помочь формированию коалиции без крайне правых. «Румыния продолжит придерживаться западного курса. Возможно, наступит одна-две недели неопределенности, но это не должно нас беспокоить, потому что мы полны решимости достичь важных целей»,— заверил он. После новостей из парламента президенту пришлось досрочно вернуться с саммита Армения—Евросоюз в Ереване.

По данным источников Hot News, Никошур Дан и Сорин Гриндяну планируют сохранить нынешний состав коалиции. В этом случае правительство возглавит другой политик — социал-демократ или некий технократ, отмечают Politico и Reuters. Два других сценария — коалиция с участием социал-демократов, небольших проевропейских партий и независимых парламентариев или же сохранение временного правительстве меньшинства Боложана до тех пор, пока партии не договорятся.

Лусине Баласян