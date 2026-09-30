Свердловскому экс-чиновнику смягчили приговор по делу о производстве наркотиков

Свердловский областной суд на месяц снизил срок лишения свободы бывшему чиновнику свердловского министерства агропромышленного комплекса Игорю Крупскому по делу о производстве наркотиков, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его сообщнику Игорю Соколову срок наказания снизили на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Крупский

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Игорь Крупский

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

«Свердловский областной суд с учетом изменения объема обвинения снизил наказание: Крупскому на 1 месяц — до 12 лет 5 месяцев лишения свободы; Соколову — на 2 месяца до 11 лет 10 месяцев лишения свободы. Обоим назначено отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Напомним, суд установил, что Игорь Крупский был организатором преступной группы. Работая начальником отдела земледелия и растениеводства в областном минАПК, он использовал профессиональные знания для создания подпольной нарколаборатории. В схему он вовлек Игоря Соколова и еще одного соучастника.

Они закупили семена наркосодержащих растений и оборудовали помещение под теплицу. Для выращивания и переработки растений соучастники приобрели системы освещения, вентиляции и полива, сушильные машины, вакуумный упаковщик и другое оборудование.

С января 2023 года по декабрь 2024 года группа вырастила более 140 растений и получила из них свыше 21 кг наркотических средств. Их деятельность пресекли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обысках правоохранители изъяли наркотики и оборудование для их производства.

Уголовное дело в отношении еще одного соучастника выделено в отдельное производство.

Подробности уголовного дела — в материале «Бывший чиновник пустил коноплю в рост»

Полина Бабинцева