Бывший чиновник пустил коноплю в рост

Академический районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего чиновника свердловского министерства агропромышленного комплекса Игоря Крупского и его знакомого Игоря Соколова. По версии обвинения, они занимались выращиванием конопли в грузовом контейнере для продажи по всей Свердловской области. Игорь Крупский признал вину в культивировании конопли, Игорь Соколов - в хранении наркотика. Адвокаты обвиняемых заявили, что некоторые доказательств сфальсифицированы.



Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского возбудили в конце 2024 году, тогда же он был арестован.

Источник «Ъ-Урал» рассказал, что якобы поначалу Игоря Крупского проверяли на причастность к другому преступлению, но как только он оказался на допросе, то сам рассказал о выращивании конопли.

К рассмотрению уголовного дела по существу Академический райсуд Екатеринбурга приступил 22 октября. Вместе с Игорем Крупским на скамье подсудимых оказался его знакомый Игорь Соколов. Экс-чиновник обвиняется в незаконном хранении, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере, культивировании растений, содержащих наркотические средства группой лиц (ч. 2 ст.228; п, «а» ч. 2 ст.231 УК РФ), а также в покушении на производство, сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст.228.1; ч. 3 ст. 30 и п. п. «а», «г» ч. 4 ст.228.1; а также п. п. «а», «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ). Игорю Соколову вменяют аналогичные обвинения, а также ч. 1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

Игорь Крупский во время суда

Игорь Крупский во время суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

По версии обвинения, озвученной в суде, Игорь Крупский, будучи неформальным лидером, организовал преступную группу, в которую входили Игорь Соколов, Камиль Галимзянов (его процессуальный статус неизвестен) и другие неустановленные следствием личности. Игорь Крупский, в силу своих знаний по службе, понимал, как следует обращаться с растениями. Он предложил своим подельникам выращивать коноплю, перерабатывать в наркотик и продавать в Свердловской области. Они, по версии обвинения, согласились.

Участники группы доставили грузовой контейнер во двор одного из фигурантов и переделали его под нарколабораторию, купив ультрафиолетовые лампы, весы и вакуумные упаковки.

По версии следствия, выращиванием конопли они занимались с января 2023 года.

Грузовой контейнер находился в частном секторе села Красуха Белоярского района (Свердловская область). В ходе обысков там нашли 143 куста конопли. По данным источника «Ъ-Урал», на участке якобы было несколько грузовых контейнеров. У другого обвиняемого в квартире нашли уже подготовленные зип-пакеты для продажи. По материалам дела, участники преступной группы общались друг с другом с помощью мессенджера Telegram, при этом Игорь Крупский следил за соблюдением конспирации.

Сам Игорь Крупской признал вину лишь в культивировании конопли. Игорь Соколов сознался в том, что хранил наркотики для личного использования, но не успел их употребить.

Защитники после заседания отказались что-либо комментировать. В разговоре с «Ъ-Урал» они заявили, что некоторые доказательства были сфальсифицированы.

Артем Путилов, Екатеринбург