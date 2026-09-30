Нарышкин положительно оценил контакты с руководством ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал контакты с руководством Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США хорошими. Так он ответил на соответствующий вопрос журналисту Александру Юнашеву.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Фото: пресс-служба президента РФ
По словам корреспондента, он встретил Сергея Нарышкина в коридорах Госдумы перед началом пленарного заседания. «Уточнил, как там его контакты с американскими коллегами из ЦРУ. "Хорошие, хорошие", многозначительно улыбнулся наш главный разведчик»,— написал журналист Александр Юнашев в Telegram.
25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву с заранее неанонсированным визитом. Через два дня Сергей Нарышкин подтвердил, что проводил переговоры с господином Рэтклиффом. Позднее господин Нарышкин сообщил, что не исключает ответного визита в США.
Стороны обсуждали вопросы, относящиеся к компетенции разведывательных служб. Ранее этот канал связывали с взаимодействием по направлениям общего интереса и урегулированием кризисных ситуаций, а поддержание регулярных контактов — с содействием международной стабильности и снижением конфронтации между Москвой и Вашингтоном.
Канал сохраняется, но его интенсивность ограничена: Сергей Нарышкин говорил, что контакты с ЦРУ есть, хотя они не такие активные, как при предыдущем руководителе. Еще в 2024 году он сообщал, что представители СВР и ЦРУ работают в Москве и Вашингтоне, а между службами идет скромный обмен информацией.