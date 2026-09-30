Нарышкин положительно оценил контакты с руководством ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал контакты с руководством Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США хорошими. Так он ответил на соответствующий вопрос журналисту Александру Юнашеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Фото: пресс-служба президента РФ Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам корреспондента, он встретил Сергея Нарышкина в коридорах Госдумы перед началом пленарного заседания. «Уточнил, как там его контакты с американскими коллегами из ЦРУ. "Хорошие, хорошие", многозначительно улыбнулся наш главный разведчик»,— написал журналист Александр Юнашев в Telegram.

25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву с заранее неанонсированным визитом. Через два дня Сергей Нарышкин подтвердил, что проводил переговоры с господином Рэтклиффом. Позднее господин Нарышкин сообщил, что не исключает ответного визита в США.