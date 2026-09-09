Нарышкин не исключил поездку в США в ответ на визит главы ЦРУ в Москву

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил, что прилетит с ответным визитом в США для встречи с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Отвечая «Интерфаксу» на этот вопрос, он сказал: «Вполне да», а журналисту Александру Юнашеву ответил: «Договоримся. И о месте договоримся». Господин Нарышкин отметил, что получил приглашение в США от господина Рэтклиффа во время встречи в Москве.

Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. Во время визита он провел переговоры с Сергеем Нарышкиным, а также, по информации The New York Times, с директором ФСБ Александром Бортниковым. Глава СВР заявлял, что спецслужбы США и России постоянно поддерживают диалог.