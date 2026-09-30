На 6,5 года осудили президента федерации триатлона Кузбасса по делу о взятках

Центральный райсуд Кемерова вынес приговор в отношении двух фигурантов дела о коррупции в Региональном центре спортивных сооружений (РЦСС) Кузбасса. Об этом сообщает прокуратура региона. Одного из подсудимых, президента федерации триатлона Кузбасса Николая Ярощука, признали виновным в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему назначили 6,5 года колонии со штрафом в размере 6 млн руб., уточнили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах. Сообщнику обвиняемого, владельцу кемеровской компании по оснащению мероприятий Арсению Жижову, инкриминировали дачу взяток и приговорили только к штрафу в 12 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии областного СУ СКР, с 2021-го по 2023 год Николай Ярощук и Арсений Жижов вступили в преступный сговор с директором РЦСС Владиславом Нефедовым и его заместителем Василием Чигвинцевым. «Они способствовали заключению между коммерческими организациями и центром договоров поставки и оказания услуг. При этом фактически организациями условия договоров не выполнялись», — говорится в сообщении. Общая сумма незаконного вознаграждения следствием оценивается более чем в 18 млн руб.

Кроме того, по данным ведомства, с 30 ноября по 31 декабря 2023 года экс-директор коммерческой организации передал через посредника Владиславу Нефедову взятку за общее покровительство по службе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2025 года суд в Кемерове приговорил бывшего директора РЦСС и его заместителя к семи и шести с половиной годам колонии строгого режима соответственно, а также штрафам в размере 27,8 млн руб. и 28 млн руб. В управлении СКР региона тогда сообщили, что общая сумма взяток, которую получили обвиняемые, составила более 24,4 млн руб., а всего в деле фигурируют более 50 эпизодов. О задержании подозреваемых стало известно в январе 2024 года.

Александра Стрелкова