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За взятки осудили бывшее руководство Центра спортивных сооружений Кузбасса

В Кемерове завершился суд над бывшим руководителем Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса и его заместителем, которые обвинялись в коррупции. Они получили соответственно 7 и 6,5 лет колонии строгого режима и штрафы 27,8 млн руб. и 28 млн руб., рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным источников «Ъ-Сибирь», в деле фигурировали Владислав Нефедов и Василий Чигвинцев.

В управлении Следственного комитета России по Кемеровской области рассказали, что в период с 2021-го по 2023-год обвиняемые получали от директоров коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за заключение договоров поставок, оказания услуг для нужд Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса и покровительство. Общая сумма подношений составила более 24,4 млн руб., а всего в деле более 50 эпизодов. Факты коррупции выявили сотрудники кузбасских управлений ФСБ и МВД.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2024 года были задержаны директор Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса, президент местной Федерации кикбоксинга Владислав Нефедов и его зам Василий Чигвинцев.

Илья Николаев

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