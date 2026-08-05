Суд начал реструктуризацию долгов липецкого девелопера и внука министра СССР

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным иск столичного предпринимателя Степана Крумилова о банкротстве липецкого застройщика, внука министра черной металлургии СССР Серафима Колпакова, Антона Колпакова и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С банкротным иском к внуку советского министра господин Крумилов обратился в конце мая из-за задолженности в 172,3 млн руб. Подробности ее образования в картотеке арбитража не раскрывались.

Иску предшествовало долгое разбирательство сторон в московских судах. Поводом для спора стал долг Антона Колпакова по договору займа на 100 млн руб., предоставленному ему Степаном Крумиловым в декабре 2021 года. Вернуть сумму господин Колпаков должен был до 31 декабря 2023 года. В 2022-м стороны изменили срок возврата займа до ввода в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземной парковкой в Липецке, который собирался построить Антон Колпаков. Также выросла и сумма займа — до 200 млн руб.

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию застройщик получил в декабре 2024 года, после чего погасил долг лишь частично — на 24 млн руб. Требование господина Крумилова вернуть средства полностью внук советского министра проигнорировал, в связи с чем бизнесмен обратился в суд.

В октябре 2025 года Таганский райсуд Москвы признал требования законными и взыскал с Антона Колпакова 181,2 млн руб. в пользу Степана Крумилова. Липецкий застройщик не согласился с решением и попытался обжаловать его в апелляции. Однако в мае 2026-го судебная коллегия по гражданским делам Московского горсуда оставила в силе решение первой инстанции, лишь уменьшив сумму взыскания до 155,6 млн руб. за счет частичных погашений долга.

По данным Rusprofile, Антон Колпаков с мая 2015 года является гендиректором строительной компании ООО «Глобус групп», зарегистрированной в Липецке. Уставный капитал фирмы составляет 151,2 млн руб. Владеет компанией Ольга (Михайловна) Коротких — дочь основателя девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. В 2025 году общество сработало с нулевой выручкой и прибылью. Годом ранее выручка также была нулевой, а чистая прибыль составляла 2 млн руб.

В 2024 году «Ъ-Черноземье» сообщал о попытке ООО «Липецкстройиндустрия» обанкротить «Глобус групп». Сумма требований тогда не раскрывалась. Суд прекратил дело, поскольку компания погасила долги перед контрагентом.

Егор Якимов