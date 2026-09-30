В России появится удостоверение учителя

Минпросвещения сформирует первое в России положение о статусе учителя, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он рассказал, что документ вынесут на обсуждение. Также в стране введут удостоверение учителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя»,— сообщил господин Кравцов на форуме классных руководителей и директоров школ (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин говорил, что директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе. В июле президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. В частности, был закреплен особый статус и общественная значимость профессии, а педагогам гарантирована бесплатная юрпомощь.