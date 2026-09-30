В России появится удостоверение учителя
Глава Минпросвещения Кравцов: в России введут удостоверение и статус учителя
Минпросвещения сформирует первое в России положение о статусе учителя, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он рассказал, что документ вынесут на обсуждение. Также в стране введут удостоверение учителя.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя»,— сообщил господин Кравцов на форуме классных руководителей и директоров школ (цитата по «РИА Новости»).
Владимир Путин говорил, что директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе. В июле президент подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. В частности, был закреплен особый статус и общественная значимость профессии, а педагогам гарантирована бесплатная юрпомощь.
Права педагогов уже регулируются статьей 47 закона «Об образовании», где признается особый статус учителей. Дополнительные нормы должны наполнить это признание конкретными гарантиями: бесплатной юридической помощью по педагогическим и трудовым вопросам, бесплатным доступом к электронным образовательным ресурсам и защитой от угроз жизни и здоровью из-за профессиональной деятельности.
Отдельный блок касается условий работы и профессиональной поддержки. Правительству поручено пересмотреть нормы учебной нагрузки в течение шести месяцев, для начинающих педагогов предусмотрено наставничество, а после 25 лет педагогического стажа — присвоение звания «Ветеран труда».