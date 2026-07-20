Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти России ранее заявляли о намерении расширять меры поддержки педагогов, подчеркивая особое уважение к их труду. На Год педагога и наставника, в частности, акцентировалось внимание на системной поддержке работников образования. Вопрос повышения зарплат учителей и совершенствования системы оплаты труда обсуждался на федеральном уровне, с пилотными проектами в пяти регионах в 2022 году для выработки единых принципов начисления выплат.

Региональные власти активно участвуют в формировании дополнительных мер поддержки. Например, в Краснодарском крае с 2026 года увеличены ежемесячные доплаты педагогам и расширен перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда». В Сочи и Краснодаре также прорабатываются меры вроде компенсации ипотеки или стоимости аренды жилья, а студенты педагогических специальностей могут получать дополнительные выплаты. В Дагестане анонсированы гранты для выпускников педагогических вузов, трудоустраивающихся в школы, и стимулирующие доплаты учителям дефицитных предметов.

Одной из ключевых проблем, на решение которой направлены эти меры, является дефицит педагогических кадров, особенно в сельской местности, а также низкая привлекательность профессии из-за зарплат и бюрократической нагрузки. Федеральные программы, такие как «Земский учитель», инициированные в том числе для привлечения специалистов в регионы с нехваткой кадров, предлагают единовременные выплаты при переезде. Обсуждается также возможность обеспечения педагогов дополнительным профессиональным образованием только в государственных учреждениях и по основному профилю деятельности для повышения качества образования.

Помимо материальной поддержки, существуют инициативы, направленные на защиту учителей от нерабочих обязанностей, например, освобождение от проверок семей учеников. Опыт других стран, таких как США, показывает, что не только прямое повышение зарплат, но и изменение системы оценки труда, основанной на результатах работы, а также адресные доплаты, могут способствовать росту успеваемости учеников и привлечению более эффективных педагогов.