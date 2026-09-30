Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийского форума классных руководителей. Обращение зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Как отметил Владимир Путин, директорам школ и классным руководителям принадлежит огромная роль в учебном и воспитательном процессе. «Ваша работа, без сомнения, требует не только глубоких знаний и специальных компетенций, но и умения понять и поддержать ребят, найти в каждом таланты и способности, помочь их реализовать»,— добавил он (цитата по сайту Кремля).

В конце послания президент также поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя, который ежегодно отмечают 5 октября.