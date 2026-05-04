В Орле завершили отопительный сезон

С 4 мая в Орле прекращается подача тепла в связи с установившейся теплой погодой. Системы переходят на летний режим работы. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале. Господин Парахин уточнил, что уже подписал соответствующее постановление.

«Благодарю жителей за терпение и понимание. Особенно в период, когда весна только начинала вступать в свои права. Нам важно было сохранить комфорт в домах и не торопиться с отключением»,— написал мэр Орла.

Ранее сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил на оперативном совещании, что дал поручение подготовить документы об окончании отопительного сезона в регионе. «Гидрометцентр не сообщает о существенном снижении температуры. Через четыре дня ожидается понижение, но оно не критичное, до 12 градусов»,— уточнил глава региона.

«Ъ-Черноземье» сегодня писал, что мэр Курска Евгений Маслов и глава Тамбова Максим Косенков также подписали распоряжения о завершении отопительного сезона в областных центрах 4 и 5 мая соответственно. Отключение подачи тепла в жилые дома может занять до трех дней.

Кроме того, мэр Воронежа Сергей Петрин объявил, что отопление в городе отключат с 5 мая. Специалисты ресурсоснабжающих организаций продолжат обследование сетей тепло- и водоснабжения для подготовки к зиме.

Денис Данилов