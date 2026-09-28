В Тамбовской области заявили о нехватке генераторов на случай ЧС

Нехватка резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) зафиксирована в Тамбовской области. Также наблюдаются проблемы с их оперативным подключением в случае ЧС. Об этом 28 сентября на еженедельной планерке сообщила заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Елена Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По ее словам, в рамках подготовки к отопительному сезону в регионе проверяется готовность к аварийно-восстановительным ремонтам в расширенном формате, наличие работоспособных резервных источников питания и реализация мер пассивной защиты и маскировки оборудования.

Как отметила госпожа Козлова, по информации с мест, муниципалитетам «не всегда хватает РИСЭ в случае возникновения аварийных ситуаций или необходимости обеспечения населения теплом при возможных атаках со стороны». В частности, ощущается недостаток дизельных генераторов.

«Резервные источники теплоснабжения. На что обращаем внимание: конечно, все отчитываются, что есть резервные источники, но мы не всегда констатируем тот факт, что они могут быть своевременно и качественно подключены. Время на подключение, соответственно, у нас будет упущено. Бывает ситуация, что дизель-генератор есть, а как его подключить — никто не знает»,— подчеркнула Елена Козлова.

При этом министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин проинформировал, что на 1 сентября общая готовность объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда к отопительному периоду 2026/2027 годов находится на высоком уровне. Готовность котельных составляет 90,8%, тепловых сетей — 81,8%, водопроводных — 80,68%, канализационных — 69%, а газопроводов — 94,2%. Жилищный фонд подготовлен на 89%, объекты социальной сферы — на 94,8%.

Кроме того, ресурсоснабжающие организации региона на 1 сентября сформировали 100% необходимого запаса жидкого топлива и 80,86% (1 тыс. т) твердого топлива от целевого показателя в 1 238 т, где основным видом остается уголь.

На прошлой неделе стало известно, что в отдельных муниципалитетах Тамбовской области стартовал отопительный сезон. В Мучкапском округе подачу тепла начали еще 15 сентября, а в Пичаевском округе запуск системы планировали 24 сентября.

Кабира Гасанова