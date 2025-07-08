Взятка на имидж

Начался суд над гендиректором АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александром Зыряновым, который обвиняется во взяточничестве. В деле указывается, что он получил от владельцев строительного бизнеса взятки на сумму около 22 млн руб. за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур договоров подряда. Одной из взяток следствие сочло оплату бизнесменами пиар-компании Александра Зырянова для «повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа» и проведение с этой целью кинофестиваля «Семейные традиции», в котором участвовал звезда сериала «Слово пацана. Первая кровь» Никита Кологривый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зырянов настоял на том, чтобы процесс над ним был открытым для прессы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александр Зырянов настоял на том, чтобы процесс над ним был открытым для прессы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сегодня суд приступил к рассмотрению дела о коррупции в АО «Корпорация развития Новосибирской области» — региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Оно было возбуждено летом прошлого года в отношении главы корпорации Александра Зырянова и руководителя подведомственной ей УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) Александра Гоманова.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали топ-менеджеров госпредприятий. Первому предъявили обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второму инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1).

По версии следствия, в январе-марте 2024 года глава корпорации при помощи посредника получил от бизнесменов Рамиля и Артема Муслимовых взятку в виде услуг на сумму около 11 млн руб. в обмен на заключение договора подрядных работ с ПЛП стоимостью свыше 64 млн руб. в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур. Взяткой следствие посчитало оплату предпринимателями публикаций в СМИ об Александре Зырянове «для повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа в обществе» и проведение с этой целью в столице Сибири кинофестиваля «Семейные традиции». Одним из гостей кинофорума стал актер сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, родившийся в Новосибирске.

Мотивом преступления следствие считает карьеризм господина Зырянова, «стремление создать перед высокопоставленными чиновниками мнение о себе, как об эффективном руководителе, заручиться их поддержкой для дальнейшего продвижения по службе».

В последующем дело обросло новыми эпизодами. Как следует из материалов следствия, бизнесмены Муслимовы взяли на себя расходы по организации еще одного «информационно-имиджевого проекта» главы региональной корпорации развития — турнира единоборств, который прошел в Новосибирске осенью 2023 года. За это они получили два контракта на выполнение строительно-монтажных работ на 21,6 и 22,9 млн руб. Всего уголовное дело насчитывает четыре эпизода взяток на сумму около 22 млн руб.

Кроме того, топ-менеджеру вменили в вину покушение на получение взятки (ст. 30, ст. 290 УК РФ) в 30 млн руб. от резидента ПЛП, занимающегося переработкой масличных культур льна и рапса. Предназначалась она за организацию силами ПЛП подрядных работ по строительству сетей для подключения воды, канализации, электричества и газа. Следствие считает, что довести умысел до конца главе корпорации не удалось, поскольку к тому времени он уже был задержан.

В июне 2025 года расследование дела было завершено, а во вторник, 8 июля, по нему состоялось первое судебное заседание. Гособвинитель Виктория Артемова ходатайствовала о проведении слушаний в закрытом для СМИ режиме, мотивировав это тем, что материалы расследования содержат коммерческую тайну. «Мы хотим, чтобы процесс был максимально открытым для прессы»,— сказал из-за решетки Александр Зырянов. Судья Надежда Михеева отклонила прошение прокуратуры и объявила о начале судебного следствия. Выслушав речь гособвинителя, Александр Зырянов сказал, что полностью отвергает все выдвинутые против него обвинения. Александр Гоманов, который находится под домашним арестом, заявил о признании вины.

Защита главы корпорации развития ходатайствовала о вызове в суд губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, первого вице-премьера правительства региона Владимира Знаткова и министра экономического развития области Льва Решетников. Это ходатайство осталось пока неудовлетворенным. Следующее заседание назначено на 18 июля.

Константин Воронов