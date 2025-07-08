Взятка на имидж
Перед судом за коррупцию предстал глава новосибирской корпорации развития
Начался суд над гендиректором АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александром Зыряновым, который обвиняется во взяточничестве. В деле указывается, что он получил от владельцев строительного бизнеса взятки на сумму около 22 млн руб. за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур договоров подряда. Одной из взяток следствие сочло оплату бизнесменами пиар-компании Александра Зырянова для «повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа» и проведение с этой целью кинофестиваля «Семейные традиции», в котором участвовал звезда сериала «Слово пацана. Первая кровь» Никита Кологривый.
Александр Зырянов настоял на том, чтобы процесс над ним был открытым для прессы
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Сегодня суд приступил к рассмотрению дела о коррупции в АО «Корпорация развития Новосибирской области» — региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Оно было возбуждено летом прошлого года в отношении главы корпорации Александра Зырянова и руководителя подведомственной ей УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) Александра Гоманова.
Сотрудники ФСБ и СКР задержали топ-менеджеров госпредприятий. Первому предъявили обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второму инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1).
По версии следствия, в январе-марте 2024 года глава корпорации при помощи посредника получил от бизнесменов Рамиля и Артема Муслимовых взятку в виде услуг на сумму около 11 млн руб. в обмен на заключение договора подрядных работ с ПЛП стоимостью свыше 64 млн руб. в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур. Взяткой следствие посчитало оплату предпринимателями публикаций в СМИ об Александре Зырянове «для повышения его узнаваемости и популярности, формирования положительного образа в обществе» и проведение с этой целью в столице Сибири кинофестиваля «Семейные традиции». Одним из гостей кинофорума стал актер сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, родившийся в Новосибирске.
Мотивом преступления следствие считает карьеризм господина Зырянова, «стремление создать перед высокопоставленными чиновниками мнение о себе, как об эффективном руководителе, заручиться их поддержкой для дальнейшего продвижения по службе».
В последующем дело обросло новыми эпизодами. Как следует из материалов следствия, бизнесмены Муслимовы взяли на себя расходы по организации еще одного «информационно-имиджевого проекта» главы региональной корпорации развития — турнира единоборств, который прошел в Новосибирске осенью 2023 года. За это они получили два контракта на выполнение строительно-монтажных работ на 21,6 и 22,9 млн руб. Всего уголовное дело насчитывает четыре эпизода взяток на сумму около 22 млн руб.
Кроме того, топ-менеджеру вменили в вину покушение на получение взятки (ст. 30, ст. 290 УК РФ) в 30 млн руб. от резидента ПЛП, занимающегося переработкой масличных культур льна и рапса. Предназначалась она за организацию силами ПЛП подрядных работ по строительству сетей для подключения воды, канализации, электричества и газа. Следствие считает, что довести умысел до конца главе корпорации не удалось, поскольку к тому времени он уже был задержан.
В июне 2025 года расследование дела было завершено, а во вторник, 8 июля, по нему состоялось первое судебное заседание. Гособвинитель Виктория Артемова ходатайствовала о проведении слушаний в закрытом для СМИ режиме, мотивировав это тем, что материалы расследования содержат коммерческую тайну. «Мы хотим, чтобы процесс был максимально открытым для прессы»,— сказал из-за решетки Александр Зырянов. Судья Надежда Михеева отклонила прошение прокуратуры и объявила о начале судебного следствия. Выслушав речь гособвинителя, Александр Зырянов сказал, что полностью отвергает все выдвинутые против него обвинения. Александр Гоманов, который находится под домашним арестом, заявил о признании вины.
Защита главы корпорации развития ходатайствовала о вызове в суд губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, первого вице-премьера правительства региона Владимира Знаткова и министра экономического развития области Льва Решетников. Это ходатайство осталось пока неудовлетворенным. Следующее заседание назначено на 18 июля.