Небоскреб у БЦ «Высоцкий» планируют начать строить через 4-5 месяцев

Строительство небоскреба «Парус» рядом с БЦ «Высоцкий» в центре Екатеринбурга начнется через 4-5 месяцев, сообщил «Ъ-Урал» директор бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский. Напомним, комплекс хотят построить в периметре улиц Малышева — Карла-Либкнехта — Красноармейской — проспекта Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из эскизов небоскреба "Парус" у "Высоцкого"

Фото: Проектная документация Один из эскизов небоскреба "Парус" у "Высоцкого"

Фото: Проектная документация

«Мы хорошо продвинулись, думаю, через 4-5 месяцев выйдем на строительную площадку. Если оценивать в рублях — 10 млрд руб. примерно (сумма реализации. — "Ъ-Урал"), неизвестно, что творится с рублем будет»,— прокомментировал господин Гавриловский. Но добавил, что сроки завершения строительства зависят от экономической ситуации. В небоскребе хотят разместить офисы, гостиницу, апартаменты, большую развлекательную часть. Что касается внешнего вида, то господин Гавриловский уточнил, что окончательный вариант не принят, но «к этому уже близки».

Напомним, в 2022 году уральские и столичные архитекторы представили на форуме 100+ Techno Build несколько вариантов того, как может выглядеть небоскреб, тогда еще его называли «Высоцкий 2». Согласно проекту на январь 2024 года, высота нового объекта составляла 288,8 м.

В этом же квартале планируют построить новое здание «Большого Урала» и комплекс Opera Tower.

Мария Игнатова