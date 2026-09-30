В Норвегии начались слушания о связях политиков и дипломатов с Эпштейном

Парламент Норвегии начал публичные слушания о связях норвежских дипломатов и политиков с Джеффри Эпштейном, которого судили по делу о секс-торговле несовершеннолетними, сообщает Reuters. Комитет по контролю и конституционным вопросам вызвал одиннадцать действующих и бывших министров, включая премьер-министра Юнаса Гар Стёре.

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Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters Джеффри Эпштейн

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters

Слушания стали результатом публикации Минюстом США в январе миллионов документов, раскрывающих связи Эпштейна с элитами по всему миру. В Норвегии это спровоцировало несколько парламентских и полицейских расследований.

Парламент создал специальную комиссию для проверки более чем 30 лет дипломатической истории. Несколько известных норвежцев, включая бывшего премьера Турбьорна Ягланда, находятся под следствием по обвинениям в коррупции. Все они отрицают вину.

Екатерина Наумова