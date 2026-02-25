«Файлы Эпштейна» аукнулись в Норвегии

Бывший премьер-министр Норвегии и экс-генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд находится в тяжелом состоянии после попытки самоубийства на фоне обвинений в коррупции. Об этом сообщил портал iNyheter, указавший на договоренность адвоката Ягланда с крупнейшими норвежскими СМИ не освещать произошедшее. Официальная версия защиты — госпитализация на фоне сильного стресса. Ранее стало известно о тесных связях Ягланда с покойным финансистом Джеффри Эпштейном и получении от него денег в обмен на услуги.

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters Бывший премьер-министр Норвегии и экс-генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд

Статья на сайте норвежского независимого портала iNyheter о попытке самоубийства бывшего премьер-министра Норвегии Турбьорна Ягланда появилась вечером 24 февраля. По данным издания, инцидент произошел еще 17 февраля. Политик был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Портал утверждает, что в тот же день адвокат Ягланда Андерс Бросвеет договорился с главными редакторами крупнейших СМИ страны о том, что они не будут освещать ситуацию вокруг его клиента.

Сенсационная статья спровоцировала скандал сразу на нескольких уровнях. Адвокат Бросвеет подтвердил факт госпитализации экс-премьера, но отказался признавать попытку самоубийства.

По его словам, Ягланд оказался в больнице из-за сильного стресса на фоне раскрытия его многолетних связей с экс-финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальных преступлениях. Позднее издание Finansavisen сообщило, что источником iNyheter был сам Бросвеет, который теперь это отрицает, называя публикацию «грубейшим нарушением этики».

Высказался и генсек Норвежской ассоциации редакторов Рейдун Кьеллинг Нюбё. Он направил в iNyheter письмо, в котором заверил портал в отсутствии сговора с целью сокрытия инцидента. По его словам, редакторы «не заключали никаких соглашений с адвокатом Ягланда о том, чтобы не писать о нем». «Информация была предоставлена в качестве справочной… для того чтобы можно было провести надлежащую оценку этических норм прессы»,— приводит iNyheter выдержки из письма. При этом Нюбё подчеркнул, что данные, опубликованные порталом, расходятся с информацией, полученной редакторами от адвоката Ягланда. Большинство норвежских СМИ в итоге ограничились сообщениями со ссылкой на того же адвоката. В полиции ситуацию не комментировали.

Предположительно попытка самоубийства произошла через несколько дней после обысков в доме Ягланда в Осло и предъявления ему обвинений в коррупции.

Обыски прошли 12 февраля — поводом стали десятки электронных писем из последней партии обнародованных «файлов Эпштейна», которые вскрыли многолетнее взаимодействие между Ягландом и покойным финансистом. Близость их отношений стала шоком для норвежского общества, где принято гордиться честностью и скромностью политиков. Помимо Ягланда в файлах упоминаются норвежская кронпринцесса Метте-Марит и экс-глава МИДа Бёрге Бренде, ныне занимающий пост президента Всемирного экономического форума.

Личность Ягланда привлекла особое внимание СМИ и общественности, поскольку он считался одним из наиболее выдающихся политиков в современной истории Норвегии. В 1996–1997 годах он занимал пост премьер-министра, а с 2009 по 2015 год возглавлял норвежский Нобелевский комитет. Параллельно с 2009 по 2019 год Ягланд занимал пост генсека Совета Европы.

Его связи с Эпштейном относятся к периоду 2011–2018 годов — уже после того, как последний был приговорен к полутора годам тюремного заключения за склонение к проституции. Обнародованные письма показывают, что Ягланд вместе с семьей неоднократно останавливался в домах Эпштейна в Нью-Йорке, Париже и Палм-Бич. Как минимум одну поездку финансист полностью оплатил для семьи из шести человек. Эпштейн также помог Ягланду получить заем на покупку недвижимости в Осло.

Кроме того, в переписке содержатся намеки на возможное получение норвежским политиком взяток. В обмен Эпштейн просил приятеля, пользуясь положением генсека Совета Европы, организовывать ему встречи с мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками.

Отдельные письма посвящены обсуждению просьб Ягланда прислать «экстравагантных девушек», а также планированию визита политика с семьей на остров Эпштейна. Поездка сорвалась в последний момент из-за болезни финансиста.

После публикации «файлов Эпштейна» подразделение норвежской полиции по борьбе с экономическими преступлениями начало в отношении Ягланда расследование по подозрению в коррупции и запросило у Совета Европы снятие с него иммунитета. Просьба была удовлетворена 11 февраля. На следующий день в доме политика прошли обыски и Ягланду официально предъявили обвинения. Тот свою вину отрицает и называет связь с финансистом заблуждением. В случае признания его виновным Ягланду грозит до десяти лет лишения свободы.

Вероника Вишнякова