Пенсии в новых регионах трижды повысили в 2026 году

Выплаты для пенсионеров из новых российских регионов в этом году были повышены трижды, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Соцфонда России. В январе пенсии повысили на 7,6%, в апреле — на 6,8%, в августе — в соответствии с поступлением взносов работодателей, уточнили в фонде.

В этом году правительство направило 5,8 млрд руб. на пенсионное обеспечение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект бюджета на 2027 год включает два повышения страховых пенсий. По плану Минфина с 1 февраля выплаты повысят на 6,8% (по уровню инфляции за прошлый год), а с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% (по темпу роста зарплаты).