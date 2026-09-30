Пенсии в новых регионах трижды повысили в 2026 году
Выплаты для пенсионеров из новых российских регионов в этом году были повышены трижды, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Соцфонда России. В январе пенсии повысили на 7,6%, в апреле — на 6,8%, в августе — в соответствии с поступлением взносов работодателей, уточнили в фонде.
В этом году правительство направило 5,8 млрд руб. на пенсионное обеспечение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект бюджета на 2027 год включает два повышения страховых пенсий. По плану Минфина с 1 февраля выплаты повысят на 6,8% (по уровню инфляции за прошлый год), а с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% (по темпу роста зарплаты).
Переход на российские правила пенсионного обеспечения в новых регионах начался с 1 марта 2023 года и предполагал перерасчет выплат по российскому законодательству. Если после такого перерасчета сумма пенсии оказывалась ниже прежних выплат, предусматривалась специальная доплата, компенсирующая разницу. Таким образом, сам по себе перерасчет не должен автоматически приводить к уменьшению выплаты.
Дополнительным этапом стало уточнение страхового стажа: с 1 июля 2025 года при расчете страховой пенсии учитываются периоды работы с 1 января 1991 года по декабрь 2022 года на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.