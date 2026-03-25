Правительство направит почти 6 млрд руб. на пенсии жителям Донбасса и Новороссии

Правительство России направит 5,8 млрд руб. на пенсионное обеспечение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства предусмотрены в федеральном бюджете, уточняется в публикации. Благодаря этому во II квартале 2026 года будут обеспечены выплаты пенсий, назначенных по региональному законодательству.

В 2025 году на пенсии жителей Донбасса и Новороссии направили 23,4 млрд руб. В I квартале 2026-го — почти 3,9 млрд руб.