Липецкий вице-губернатор передумал выдвигаться в Госдуму от ЕР

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов сообщил в своем Telegram-канале, что планирует выдвинуться на выборы в Государственную думу по одномандатному округу №115 в качестве самовыдвиженца. Ранее он подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов партии «Единая Россия» (ЕР).

Сергей Курбатов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Сергей Курбатов

Господин Курбатов пояснил, что решение он принял во время общения с жителями Ельца и Липецка, а также Данковского, Елецкого, Краснинского, Лебедянского и Чаплыгинского округов: «Я почувствовал, что мне точно не хочется на этом этапе делить жителей по их партийным предпочтениям. Самовыдвижение позволяет мне быть в будущем депутатом для всех — и для сторонников разных партий, и для беспартийных». Вице-губернатор по экономике предположил, что в его решении будут искать «хитрые политические ходы и строить конспирологические версии»: «Не буду просить этого не делать, тем более те, кто будет "это" делать, возможно, даже не живут на округе моего самовыдвижения».

В конце марта губернатор Липецкой области Игорь Артамонов анонсировал выдвижение в Госдуму господина Курбатова, сенатора Максима Кавджарадзе и действующего депутата Татьяны Дьяконовой. В Госдуме Липецкая область представлена бывшим вице-губернатором и спикером облсовета Дмитрием Аверовым, избранным по одномандатному округу № 114, и госпожой Дьяконовой, избранной по списку. Еще один мандат депутата по округу № 115 вакантен с прошлого года, когда умер Михаил Тарасенко.

Сергей Толмачев