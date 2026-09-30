Экс-глава самарского минтранса хочет выйти на свободу по УДО

Красноярский районный суд Самарской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего регионального министра транспорта и автодорог Ивана Пивкина. В настоящее время экс-чиновник отбывает срок за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Бывший министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Заседание по делу пройдет в среду, 30 сентября.

Ранее следствие установило, что в сентябре 2023 года Иван Пивкин незаконно поручил признать ООО «Амонд» победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск, хотя тендер должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Итоги торгов оспорили, и аукцион провели повторно.

В результате тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но Иван Пивкин потребовал привлечь «Амонд» к работам в качестве субподрядчика, угрожая помешать деятельности «ДОРИСС» в Самарской области.

Экс-главу регионального минтранса задержали и арестовали. Изначально бывшему министру вменили превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), но позже статью обвинения переквалифицировали на более мягкую — воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

В августе 2025 года Ивана Пивкина признали виновным и оштрафовали на 480 тыс. руб., но от штрафа освободили из-за срока, проведенного в СИЗО.

В ноябре Самарский областной суд переквалифицировал дело бывшего министра транспорта и автодорог региона на более строгую статью УК РФ, по которой оно изначально расследовалось, — превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Вместо штрафа Ивану Пивкину назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в структурах власти в течение двух лет.

Адвокаты Ивана Пивкина оспорили это решение, и в июне 2026 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор экс-чиновнику. Срок его заключения сократился с пяти до трех лет, а период запрета занимать должности на госслужбе снижен до одного года десяти дней.