Минобороны России рассказало о ночном ударе по Киеву

Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по территории Украины, сообщило Минобороны России. По его данным, были поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы в Киевской области, а также инфраструктура порта Измаил. Удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. На этой неделе целями атак были несколько логистических и коммуникационных центров. В частности, 25 сентября в Киеве российские военнослужащие поразили дата-центр «Датагрупп», 26 сентября — центр обработки данных «Космонова» и логистический центр «Новая почта», где хранили грузы для ВСУ.