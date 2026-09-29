Умер заслуженный свердловский врач-эпидемиолог Александр Харитонов

Скончался выдающийся эпидемиолог, кандидат медицинских наук, почетный гражданин Екатеринбурга Александр Харитонов, сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Ему было 75 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Харитонов

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Александр Харитонов

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Ушел один из значимых моих учителей — человек, чьи знания, опыт и профессиональная ответственность оказали огромное влияние на развитие отечественной и региональной системы эпидемиологической безопасности. Александр Николаевич был настоящим дирижером эпидемиологической безопасности в медицинских организациях. По сути, он создал и выстроил службу клинических эпидемиологов в Екатеринбурге, заложил основы многих эффективных подходов к профилактике инфекций и организации противоэпидемических мероприятий»,— отметила госпожа Савинова.

Александр Харитонов родился 4 июля 1951 года в Александровске (Пермская область). Его профессиональный путь начался в 1968 году с работы медбратом. После окончания санитарно-гигиенического факультета Свердловского медицинского института он работал заведующим санитарным отделом санэпидстанции Октябрьского района Свердловска.

В 1988 году Александр Харитонов возглавил Свердловскую санэпидстанцию. С 1994 года руководил Городским центром профилактики инфекционных заболеваний и клинической эпидемиологии Екатеринбурга. В 2000–2004 годах был заместителем главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а с 2004 по 2018 год возглавлял Городской центр медицинской профилактики.

Он участвовал в организации противоэпидемических мероприятий и вакцинопрофилактики в Екатеринбурге. В 2009–2010 годах под его руководством были разработаны и реализованы меры по предотвращению распространения высокопатогенного гриппа A(H1N1) в городе.

Александр Харитонов является автором трех патентов в сфере эпидемиологической безопасности и 15 научных работ. В 2020 году ему было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга.

Полина Бабинцева