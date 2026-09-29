Троих свердловчан будут судить за убийство подростка в 2006 году

В Свердловской области завершили расследование убийства подростка, совершенного в 2006 году. Перед судом предстанут трое мужчин в возрасте 37 и 38 лет, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 26 августа 2006 года обвиняемые в Верхней Салде (Свердловская область) встретили незнакомого подростка, у которого решили похитить имущество. Сообщники забрали у мальчика складной нож стоимостью 500 руб. и кольцо-печатку стоимостью 150 руб. Чтобы скрыть преступление, нападавшие нанесли ему указанным ножом ножевые ранения и задушили шнурком, на котором висел ключ от дома. От полученных травм мальчик погиб на месте.

Раскрыть убийство удалось спустя почти 20 лет. Следователи провели молекулярно-генетическую экспертизу шнурка, сохранившегося с места преступления. ДНК одного из подозреваемых совпала с профилем из Федеральной базы генетической информации.

«На момент совершения преступления он проживал недалеко от места расправы над подростком. После установления нового места жительства фигуранта в Краснодарском крае он был доставлен в Свердловскую область для проведения дальнейших следственных действий. Задержанный признал вину и в деталях рассказал о содеянном»,— сообщили в СКР.

После этого следователи установили двух его предполагаемых подельников. Один из них все это время жил в Верхней Салде, второй отбывает наказание в исправительном учреждении за другое преступление. С обвиняемыми провели следственные действия, в том числе психофизиологические исследования на полиграфе. В совокупности с другими доказательствами это позволило установить их причастность к убийству.

«У каждого из трех фигурантов за плечами — целый багаж судимостей по различным статьям УК РФ. Так, проживавший ныне в Краснодарском крае обвиняемый ранее привлекался к ответственности за незаконное проникновение в чужое жилище, побои, кражи, разбои, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Его подельник, оставшийся жить в Верхней Салде, "отметился" кражами, побоями, угрозой убийством и причастностью к незаконному обороту наркотиков. А единственный из этой компании "действующий сиделец" в свое время совершил грабеж, кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По ходатайству следствия всем троим фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

Полина Бабинцева