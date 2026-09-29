В Свердловской области выбросы в атмосферу сократились на 7,2% за год

В Свердловской области в 2025 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников снизились на 7,2%. Это следует из госдоклада «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2025 году», подписанного губернатором Денисом Паслером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно документу, в 2025 году выбросы от стационарных источников в Свердловской области составили 743,2 тыс. тонн — на 57,7 тыс. тонн меньше, чем в 2024 году.

«Уменьшение суммарного объема выбросов в атмосферный воздух произошло в основном в связи с уменьшением объемов выработки энергии, расхода топлива, объемов производства на ряде предприятий, объема ремонтных работ на линейных частях магистральных газопроводов и времени работы газоперекачивающего оборудования»,— говорится в документе.

Основной объем промышленных выбросов пришелся на предприятия энергетики — 29,4%, металлургического производства — 21,8% и добычи металлических руд — 17,9%.

При этом выбросы от автотранспорта в 2025 году выросли с 161,22 тыс. тонн до 170,23 тыс. тонн.

Высокий уровень загрязнения воздуха в 2025 году был зафиксирован в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. В Каменске-Уральском и Первоуральске он был низким. По сравнению с 2024 годом уровень загрязнения в Нижнем Тагиле снизился с очень высокого до высокого, а в Первоуральске — с повышенного до низкого.

Полина Бабинцева