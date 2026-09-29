Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана разрешится очень скоро. По его словам, после завершения конфликта мировые цены на нефть начнут снижаться и вернутся к довоенному уровню.
«У Ирана не будет ядерного оружия, и они терпят серьезные неудачи. Очень серьезные неудачи. Очень скоро с этим будет покончено»,— сказал Дональд Трамп на мероприятии по случаю анонса запуска нового сайта правительства США (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
25 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил США план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе и возобновлению переговоров. Дональд Трамп инициативу отверг.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».
Механизм, связывающий урегулирование с нефтью, в иранском плане выглядел так: после семидневного прекращения боевых действий на всех фронтах Иран должен был полностью восстановить гражданское коммерческое судоходство в Ормузском проливе, а затем стороны — возобновить переговоры, в том числе по ядерной программе. Для рынка это важно, поскольку перекрытие пролива фактически останавливает экспорт Ирана, Кувейта, Катара и частично Саудовской Аравии; в марте 2026 года оценивалось, что при таком сценарии нефть может превысить $100 за баррель.
Однако восстановление движения не обязательно означает немедленное возвращение цен к прежнему уровню. При частичном открытии пролива возможен лишь безопасный коридор с ограниченной пропускной способностью, а сохраняющиеся риски способны надолго удерживать страховые ставки на повышенном уровне.