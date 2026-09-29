Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана разрешится очень скоро. По его словам, после завершения конфликта мировые цены на нефть начнут снижаться и вернутся к довоенному уровню.

«У Ирана не будет ядерного оружия, и они терпят серьезные неудачи. Очень серьезные неудачи. Очень скоро с этим будет покончено»,— сказал Дональд Трамп на мероприятии по случаю анонса запуска нового сайта правительства США (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

25 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил США план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе и возобновлению переговоров. Дональд Трамп инициативу отверг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».