СКР раскрыл причину заочного ареста журналиста-иноагента Юрия Дудя
Причиной заочного ареста журналиста-иноагента Дудя стало интервью с главой РДК
Журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) заочно арестовали после интервью с главой «Русского добровольческого корпуса» (объявлен в России террористическим и запрещен) Денисом Капустиным, сообщила пресс-служба СКР.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Как установили в СКР, журналист не позднее апреля 2026 года взял интервью у Дениса Капустина в Молдове. В разговоре они «сделали устные заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма». Интервью опубликовано на YouTube-канале Юрия Дудя (признан иноагентом), добавило следствие.
В ноябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Юрия Дудя (признан иноагентом) к году и 10 месяцам колонии из-за отсутствия плашек иноагента на некоторых публикациях. 29 сентября 2026-го тот же суд заочно арестовал журналиста по делу об оправдании терроризма.
Следователи сочли, что в интервью положительно оцениваются запрещенные человеконенавистнические идеологии и присутствуют признаки популяризации насилия по национальному признаку. Именно эти аспекты содержания легли в основу формулировки об оправдании и пропаганде терроризма.
Денис Капустин, собеседник в интервью, был заочно приговорен судом в ноябре 2023 года к пожизненному сроку. Ему вменялись госизмена, попытка теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатки, создание террористического сообщества и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.