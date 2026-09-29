СКР раскрыл причину заочного ареста журналиста-иноагента Юрия Дудя

Журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) заочно арестовали после интервью с главой «Русского добровольческого корпуса» (объявлен в России террористическим и запрещен) Денисом Капустиным, сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как установили в СКР, журналист не позднее апреля 2026 года взял интервью у Дениса Капустина в Молдове. В разговоре они «сделали устные заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма». Интервью опубликовано на YouTube-канале Юрия Дудя (признан иноагентом), добавило следствие.

В ноябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Юрия Дудя (признан иноагентом) к году и 10 месяцам колонии из-за отсутствия плашек иноагента на некоторых публикациях. 29 сентября 2026-го тот же суд заочно арестовал журналиста по делу об оправдании терроризма.