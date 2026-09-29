X5 отказалась от иска к липецкой IT-компании из-за использования товарного знака

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по иску ПАО «Корпоративный центр икс 5» (управляет ритейлерами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») к местной компании ООО «Ааб медиа» о защите прав на товарный знак X5 Tech. Инициатором выступил сам истец, отказавшийся от своих требований. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел, при этом мотивировочная и резолютивная части судебного акта пока не обнародованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поводом для обращения в суд стал спор вокруг доменного имени x5tech.ru, которое принадлежало компании в 2019–2022 годах, а затем перешло к третьему лицу. Поскольку название домена полностью дублирует товарный знак истца, он потребовал через суд обязать технического регистратора — ООО «Ааб медиа» — передать права на администрирование адреса и признать незаконной его техническую поддержку. В качестве третьего лица к процессу привлекли непосредственного администратора домена Иброхимжона Курбонали Угли.

В ходе предварительных слушаний ООО «Ааб медиа» отвергло претензии. Компания заявила, что является ненадлежащим ответчиком, так как ни действующее законодательство, ни регламенты регистрации не возлагают на технического регистратора ответственность за то, какое доменное имя выбирает администратор.

По данным Rusprofile.ru, ПАО «Корпоративный центр икс 5» зарегистрировано в июле 2024 года. Основной вид деятельности — деятельность головных офисов. Уставный капитал — 316,2 млрд руб. Президентом компании является Екатерина Лобачева, генеральным директором — Игорь Шехтерман. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2025 году выручка общества составила 86 млрд руб., чистая прибыль — 124 млрд. ООО «Ааб медиа» зарегистрировано в феврале 2013 года для разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в этой области и других сопутствующих услуг. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель и гендиректор — Сергей Благодатских. В 2025 году компания отработала с выручкой 1,9 млн руб., убыток — 367 тыс. руб.

Попытки ПАО «Корпоративный центр икс 5» привлечь к ответственности непосредственного администратора домена также не увенчались успехом. Суд отклонил поданное в марте 2026 года ходатайство о смене его процессуального статуса с третьего лица на соответчика. Установить местонахождение Иброхимжона Курбонали Угли также оказалось невозможным. Согласно ответу управления МВД по Липецкой области в июне 2026 года, сведения о регистрации и контактные данные гражданина в распоряжении правоохранительных органов отсутствовали.

Какие склады X5 заявила и запустила в макрорегионе в 2025 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова