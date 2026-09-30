Экспертный совет выбрал лучшую концепцию развития малых городов Северного Урала

На Международном форуме 100+ TechnoBuild подведены итоги проекта наставничества «Развитие малых городов Северного Урала», организованного Управлением государственной экспертизы Свердловской области. Экспертный совет во главе с губернатором Свердловской области Денисом Паслером определил лучшую концепцию, направленную на создание условий для жизни, развития и работы в малых городах Северного Урала — от благоустройства городской среды до формирования образовательных и карьерных возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Фото: Пресс-служба ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»

В течение пяти месяцев 16 студентов УрФУ, УрГАХУ и УрГУПС, отобранных на конкурсной основе, работали в связке с администрациями и градообразующими предприятиями четырех городов: Красноуральска, Краснотурьинска, Североуральска и Алапаевска, решая четыре конкретные задачи развития территорий. Партнерами проекта выступили УГМК, РМК, «Полиметалл» и СУБР, в качестве наставников также были приглашены специалисты девелоперских компаний «УГМК-Застройщик», «Брусника», «Форум-Групп» и «Ходжастрой».

Муниципалитеты совместно с бизнесом сформулировали реальную проблематику территории, а студенты предложили свой взгляд на решение проблемы. В ходе проекта команды выезжали в города, проводили опросы и общались с местными жителями, изучали городскую среду и параллельно участвовали в образовательных модулях, которые были встроены в каждый этап. По итогам работы команды представили четыре комплексные концепции: инженерно-творческий кластер для Красноуральска, образовательную экосистему «ИИ-Север» для Краснотурьинска, концепцию туристического развития «Сплетение» для Алапаевска и модель комфортной среды «Супердворы» для Североуральска. Победителем признана команда, разработавшая решение для Алапаевска.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача по развитию малых городов Среднего Урала, и в этом заинтересованы также предприятия, которым нужны квалифицированные кадры. Совместными усилиями мы создаем условия, чтобы молодежь видела свое будущее в малом городе и стремилась строить карьеру и планировать жизнь именно здесь»,– сказал Денис Паслер. По словам губернатора, готовя такие проекты, участники изучают историю, особенности городов, их экономику и перспективы развития. Итоговые работы могут лечь в основу системных изменений городов.

Оценка проектов проходила в два этапа. На первом, заочном этапе экспертный совет из 30 представителей региональной власти, бизнеса, девелоперских компаний, ректоров вузов и глав муниципалитетов оценивал работы по четырем критериям: соответствие исходным условиям, качество решений, реализуемость и эффект от реализации.

Второй этап прошел в рамках форума 100+ TechnoBuild, где члены экспертного совета оценили качество представления проекта, а также обоснованность и проработанность самого решения. «Проект, который Управление государственной экспертизы Свердловской области реализовало в этом сезоне, — это не просто конкурс студенческих работ. Это работающая модель, которую я бы назвал редкой для нашей страны. Я хочу поблагодарить Наталью Серёгину и ее команду за то, что они не ограничились проведением конкурса, а построили экосистему. Вокруг четырех студенческих команд объединились крупнейшие промышленные компании, муниципалитеты, ведущие вузы, девелоперское сообщество и огромное количество профессионалов. Это и есть та самая среда, в которой рождаются не учебные проекты, а будущие точки роста для малых городов»,— отметил директор по развитию «Малышева 73» Михаил Губин.

Алексей Буров