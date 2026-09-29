Артем Жога посетил производство БПЛА в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил уральскую компанию «НьюЛинк», которая занимается производством БПЛА. Компания поставляет на передовую три модели БПЛА, а также оказывает помощь другим производителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

По словам полпреда, с командой предприятия он познакомился на форумах «Патриоты Урала». Компания начала заниматься разработкой БПЛА в 2017 году. В настоящий момент на предприятии работают цеха композитных материалов, бортового радиоэлектронного оборудования, металлообработки и окончательной сборки. Компания также производит собственные комплектующие, в частности цифровые сервоприводы — устройства, которые используются для управления отдельными частями беспилотников.

«Уже для всех очевидно, что за беспилотными системами — будущее. Большой вклад в создание отечественной отрасли вносит "народный" ОПК. Каждая разработка позволяет эффективно выполнять боевые задачи и сохраняет жизни наших бойцов»,— отметил полпред.

Полина Бабинцева