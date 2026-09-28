Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы

Президент Владимир Путин сообщил, что полностью поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы IX созыва. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев указал, что кандидатура господина Володина была выдвинута исходя из позиции главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О поддержке кандидатуры Вячеслава Володина президент сказал на встрече с руководителями партий, прошедших в Госдуму. По словам Владимира Путина, в предыдущих созывах Госдумы господин Володин выстроил работу «должным образом, очень по-партнерски».

«Я знаю вашу позицию по этому вопросу. Мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать [кандидатуру] Вячеслава Викторовича Володина»,— сказал на встрече Дмитрий Медведев.

Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» также высказались в поддержку кандидатуры Вячеслава Володина.

Вячеслав Володин занимает пост спикера Госдумы с 2016 года. На выборах в нижнюю палату парламента он избрался по одномандатному округу №164 в Саратовской области, набрав 82,84%. 28 сентября «Единая Россия» выдвинула его на пост спикера. КПРФ предложила на эту должность Дмитрия Новикова.