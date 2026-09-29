В Тюмени 18 человек обвинили в мошенничестве с маткапиталом на 55 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве с материнским капиталом. Обвиняемыми проходят 18 жителей Тюменской и Курганской областей в возрасте от 32 до 62 лет, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2015 году 45-летняя жительница Курганской области, руководившая ООО «Наш дом» и КПК «Гарант Капитал», создала организованную преступную группу с целью хищения средств материнского капитала.

В группу в разное время вошли 17 жителей Тюменской и Курганской областей. Они занимались подбором владельцев сертификатов, объектов недвижимости и земельных участков, оформлением необходимых документов. В территориальные органы ПФР по Тюменской области соучастники предоставляли ложные сведения о покупке домов и земельных участков по завышенной стоимости. Таким способом они получили средства по 126 сертификатам на материнский капитал.

Ущерб бюджету России составил около 55 млн руб. По решению суда на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева