Российские теннисисты Медведев и Рублев встретятся в финале турнира ATP

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев встретятся в финале турнира ATP 250, который проходит в китайском Гуанчжоу. Спортсмены встретятся в игре за звание победителя впервые с 2023 года.

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В полуфинале Андрей Рублев со счетом 7:6 (7:0), 6:1 обыграл французского теннисиста Кириана Жаке. Даниил Медведев вышел в финал, обыграв со счетом 7:5, 6:4 российского спортсмена Романа Сафиуллина.

В 2023 году Рублев и Медведев встретились в финале турнира ATP 500, который проходил в Дубае. Тогда со счетом 6:2, 6:2 победил Даниил Медведев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Русский теннис прирос китайским побережьем».