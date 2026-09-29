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Российские теннисисты Медведев и Рублев встретятся в финале турнира ATP

Медведев и Рублев впервые с 2023 года встретятся в финале теннисного турнира

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев встретятся в финале турнира ATP 250, который проходит в китайском Гуанчжоу. Спортсмены встретятся в игре за звание победителя впервые с 2023 года.

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Frank Franklin II / AP

Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Seth Wenig / AP

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Даниил Медведев

Фото: Frank Franklin II / AP

Андрей Рублев

Фото: Seth Wenig / AP

В полуфинале Андрей Рублев со счетом 7:6 (7:0), 6:1 обыграл французского теннисиста Кириана Жаке. Даниил Медведев вышел в финал, обыграв со счетом 7:5, 6:4 российского спортсмена Романа Сафиуллина.

В 2023 году Рублев и Медведев встретились в финале турнира ATP 500, который проходил в Дубае. Тогда со счетом 6:2, 6:2 победил Даниил Медведев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Русский теннис прирос китайским побережьем».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для Даниила Медведева нынешний финал имеет не только титульное значение: результат турнира укрепит его позиции в борьбе за попадание на итоговый турнир ATP в Турине. Поэтому матч продолжает соперничество игроков и одновременно влияет на сезонную квалификацию Медведева.

Их предыдущая финальная встреча в Дубае в 2023 году пришлась на исключительную для Медведева серию, когда он завоевал третий титул за три недели. Медведев стал первым российским теннисистом, которому удалось добиться такого результата.

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