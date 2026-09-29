Российские теннисисты Медведев и Рублев встретятся в финале турнира ATP
Медведев и Рублев впервые с 2023 года встретятся в финале теннисного турнира
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев встретятся в финале турнира ATP 250, который проходит в китайском Гуанчжоу. Спортсмены встретятся в игре за звание победителя впервые с 2023 года.
В полуфинале Андрей Рублев со счетом 7:6 (7:0), 6:1 обыграл французского теннисиста Кириана Жаке. Даниил Медведев вышел в финал, обыграв со счетом 7:5, 6:4 российского спортсмена Романа Сафиуллина.
В 2023 году Рублев и Медведев встретились в финале турнира ATP 500, который проходил в Дубае. Тогда со счетом 6:2, 6:2 победил Даниил Медведев.
Подробнее — в материале «Ъ» «Русский теннис прирос китайским побережьем».
Для Даниила Медведева нынешний финал имеет не только титульное значение: результат турнира укрепит его позиции в борьбе за попадание на итоговый турнир ATP в Турине. Поэтому матч продолжает соперничество игроков и одновременно влияет на сезонную квалификацию Медведева.
Их предыдущая финальная встреча в Дубае в 2023 году пришлась на исключительную для Медведева серию, когда он завоевал третий титул за три недели. Медведев стал первым российским теннисистом, которому удалось добиться такого результата.